I protagonisti di "Friends" sul set 20 anni dopo: ecco le prime immagini della reunion

Manca pochissimo alla reunion di "Friends" e i sei protagonisti sono tornati su luogo del delitto, rioccupando gli appartamenti che avevano condiviso quasi 20 anni fa. Nel nuovo trailer Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer hanno regalato sorrisi, lacrime e ricordi ma non solo. E' infatti scoppiata una piccola polemica per la mancanza di special guest di colore.

I protagonisti hanno incontrato il pubblico davanti alla famosa fontana, cercando di dare una risposta alle domande rimaste in sospeso per ben due decadi. Come quella sul rapporto tra Ross e Rachel: Jennifer Aniston è certa che siano in pausa, mentre Matt LeBlanc non è così convinto.

Nella clip si vedono anche alcuni momenti del dietro le quinte: dalla lettura dei copioni ai preparativi prima di entrare sul set, passando per la rievocazione dei tormenti storici della serie e le previsioni sbagliate sul successo di "Friends". "Ricordo che andai dai produttori per dire che accettavo la parte. Mi dissero che questo show non mi avrebbe reso una star", ricorda divertita Jennifer Aniston. Nel trailer non mancano nemmeno i momenti di commozione. "E' stato un periodo incredibile, siamo diventati migliori amici", confessa la Cox mentre il collega Matthew Perry la ascolta con le lacrime agli occhi.

Nonostante la grande attesa, non sono però mancate le polemiche e il pubblico si è spaccato sulla lista degli ospiti che compariranno nella reunion. Tra i tanti nomi celebri, infatti, non figura neanche una celebrtà di colore. Non è la prima volta che la serie viene messa sotto accusa per essere stata poco inclusiva. La stessa sceneggiatrice Marta Kauffman aveva ammesso in passato la pecca: "Non ho fatto abbastanza per la diversità dello show. Vorrei aver saputo ciò che so oggi, avrei di certo preso decisioni differenti".

