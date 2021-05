“Friends” torna dopo 17 anni: ecco la data, il primo teaser e... tanti ospiti a sorpresa

I fan di "Friends" hanno dovuto aspettare 17 anni per una rimpatriata ma ora c'è la data definitiva per "Friends: The Reunion": il 27 maggio. Questo il giorno in cui andrà in onda negli Stati Uniti "The One Where They Get Back Together", l'episodio speciale che riporterà tutti e sei i protagonisti sul divano. Gli amici di Manhattan no saranno soli, tra gli ospiti dell'episodio ci saranno Lady Gaga, Reese Witherspoon, Justin Bieber, Malala Yousafzai e Mindy Kaling.