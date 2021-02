Courteney Cox omaggia "Friends" e suona al pianoforte il tema dell'iconica serie

Courteney Cox rende omaggio all'iconica serie tv "Friends", di cui è stata protagonista nel ruolo di Monica Geller per tutte e dieci le stagioni , dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004. Lo fa mettendo in mostra il suo talento musicale e in un video condiviso sui social suona al pianoforte, accompagnata dalla chitarra dell'amico musicista Joel Taylor , il tema introduttivo della sitcom.



L'attrice, 56 anni, che ha anche recitato in "Cougar Town" e nella saga horror "Scream" di Wes Craven ha dato prova della sua professionalità interpretando l'iconica canzone introduttiva dello show, I'll Be There For You dei Rembrandts e moltissimi dei suoi follower si sono congratulati con lei, Davide Beckham compreso.

Una volta che il duo ha concluso la breve esibizione, in sottofondo si sente l'ex co-protagonista di Cox, Matthew Perry, parlare, presumibilmente in uno degli episodi tv e la Cox esclama un po' sorpresa: "Oh, quello era Chandler".

Durante il lockdown dovuto alla pandemia l'attrice si è esibita in numerosi show social, ballando e suonando al pianoforte parecchie cover, tra cui una canzone di Olivia Rodrigo, "Drivers License", la cui versione "alla Cox" non è però piaciuta alla cantante originale.



