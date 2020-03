Coronavirus, Courteney Cox fa binge watching di "Friends" durante la quarantena

LEGGI ANCHE > "Friends", reunion rimandata: sospese le riprese della puntata speciale

Courteney Cox ha confessato candidamente di non ricordarsi praticamente niente della serie cult, neanche del suo personaggio: "Non ricordo nemmeno di essere stata nello show. Ho una brutta memoria. Ricordo di aver amato ovviamente tutti lì, e di essermi divertita, e ricordo certi momenti della mia vita lì. Ma non ricordo gli episodi".





Tuttavia l'attrice ha giurato che entro la fine di questa quarantena ne saprà molto di più, prendendo appunti per non fare più brutte figure durante i quiz a tema. Intanto Kimmel ha testato la memoria di Courteney proponendole una sfida a distanza con un superfan, suo cugino Anthony. Quest'ultimo ha sconfitto nettamente l'attrice per 5 a 0, nonostante le domande fossero concentrate esclusivamente sul personaggio di Monica Geller. L'attrice non ricordava nemmeno quale personaggio ha baciato per primo del resto del cast.

Per la gioia dei fan, il cast dello show, composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tornerà con una reunion speciale su HBO Max. Ma per il momento le riprese sono state rimandate a maggio, a causa dell'emergenza coronavirus.

