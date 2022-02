"Friends", la Cina censura scene con riferimenti all'omosessualità: fan in rivolta

Il primo personaggio ad essere tagliato fuori da inquadrature e conversazioni è stata l'ex moglie di Ross, Carol Willick (Jane Sibbett). In "Friends" la donna lascia infatti il marito dopo aver scoperto di essere lesbica e inizia una relazione con la sua amica Susan.

"Friends" ha debuttato sulle piattaforme streaming cinesi Sohu video e iQiyi nel 2012 ed è stato disponibile senza tagli fino al 2013. Dopo la reunion del cast nel 2021 hanno deciso di riproporlo in catalogo, ma questa volta in una versione censurata.

Una modifica che non è affatto piaciuta agli ammiratori dei sei ragazzi di New York. Su Weibo, il principale social del Paese, si sono infatti riuniti sotto l'hashtag #FriendsCensored per manifestare tutto il loro scontento. Anche in questo caso, però, la Cina ha tentato di zittirli oscurando i messaggi perché "l'argomento non è mostrato secondo le leggi e i regolamenti pertinenti".

