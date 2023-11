Tgcom24

La scelta del cimitero non è stata casuale, trovandosi questi vicino agli studi dove Matthew Perry ha interpretato "Friends" per dieci anni, dal 1994 al 2004. Altri media statunitensi, tra cui il sito web "Tmz", hanno riferito che la cerimonia si è svolta in forma strettamente privata e che oltre alla madre, il padre e il patrigno, c'erano anche gli altri attori del cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

Sempre secondo quanto riporta "Tmz" si è trattato di una cerimonia molto ristretta, con una ventina di partecipanti in tutto. La famiglia dell'attore ha portato la bara: tra i parenti dell'attore presenti c'erano la madre, Suzanne Morrison, il padre, John Bennett Perry, e il patrigno, il corrispondente di "Dateline" Keith Morrison.

La causa della morte dell'attore 54enne non è ancora nota. Un primo esame post mortem non è stato decisivo e i risultati degli esami tossicologici non sono ancora stati resi noti. Nella sua casa non sono state trovate droghe illecite, anche se sono stati scoperti diversi farmaci, tra cui antidepressivi e ansiolitici. Perry ha combattuto per anni contro la dipendenza e gravi problemi di salute.