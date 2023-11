Lo rivela il sito di gossip Page Six: "Degli altri cinque di Friends, lei e Courteney Cox sono quelle che l'hanno presa peggio", ha detto una fonte, notando che per l'attrice la perdita dell'amato Chandler è stata la seconda in un anno dopo la morte del padre John nel novembre 2022. Un colpo di grazia che l'avrebbe messa “completamente a terra".

Jennifer Aniston è distrutta per la morte di Matthew Perry e gli amici sono molto preoccupati per lei.

Tgcom24

Jennifer Aniston ditrutta Secondo la rivista online di gossip Jennifer Aniston non esce più di casa, non risponde ai messaggi e ha perso cinque chili. "L’ultima volta che abbiamo visto Jennifer è stato al funerale di Matthew, venerdì scorso. È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono", raccontano gli amici.

Il funerale Jennifer Aniston è stata con gli altri membri del cast di "Friends", Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, ai funerali privati di Matthew Perry a Los Angeles, a cui hanno partecipato la famiglia. Il servizio funebre si è tenuto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, cimitero a poca distanza dai Warner Bros. Studios, secondo quanto riferito da People, citando una fonte non identificata: "E' durato circa due ore". La Aniston è stata vista camminare dietro gli altri amici del cast, accompagnata da una guardia di sicurezza. "Non riusciva a stare in gruppo, ogni persona per lei era fonte di ricordi dolorosi", riferisce ancora Page Six. "I funerali anche se il cast si è unito alla cerimonia intima, non ha però voluto assistere alla sepoltura, dove è stata suonata la hit di Peter Gabriel e Kate Bush 'Don't Give Up'".