Paura per Jennifer Aniston, un uomo sfonda il cancello della sua villa con l'auto

La polizia ha dichiarato a TMZ che i suoi post social sono sotto esame e che a nome di Carwyle si può trovare "una pagina Facebook con diversi post bizzarri e sconclusionati". Tra questi, uno in cui la Aniston viene definita la sua "sposa" e almeno altri cinque post in cui compare il suo nome completo. Non ci sono tuttavia al momento indicazioni che l'uomo avesse preso di mira specificamente la Aniston, sebbene fonti attendibili sostengono che la collisione con il cancello non sia stato un incidente. Si fa strada quindi la presunta accusa di stalking.

Sempre secondo quanto riporta il tabloid americano, poco dopo l'arrivo della polizia è intervenuta anche un’ambulanza per Carwyle, che, nello schianto, ha riportato alcune ferite.