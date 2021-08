Jennifer Aniston si schiera contro i no-vax: "Ho dovuto tagliare i ponti con alcuni amici non vaccinati"

Jennifer Aniston ha dovuto tagliare i ponti con alcuni amici che hanno rifiutato di fare il vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato la stessa attrice, 52 anni, in un'intervista al magazine InStyle per la quale compare anche in copertina nel numero di settembre. "C'è ancora un gran numero di persone", ha detto: "che sono no vax o semplicemente non danno retta ai fatti. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di fare il vaccino e di dire se lo avevano fatto. E' un peccato".

L'attrice ha anche sottolineato che ognuno ha diritto il avere la propria opinione tuttavia molte opinioni non sono basate altro che su paure o propaganda. Fin dall'inizio la Aniston è stata aperta nella lotta contro il coronavirus e tempo fa con un post su Instagram ha incoraggiato i suoi fan ad indossare una mascherina scrivendo: "Se avete a cuore la vita umana, per favore, indossate la stramaledetta mascherina e invitate chi vi circonda a fare altrettanto. Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non credete sia peggio che i negozi chiudano, che i lavori vengano persi, che i lavoratori del comparto medico e sanitario siano spinti all’estremo? Non credete sia peggio che tante vite ci siano state portate via da questo virus perché noi non abbiamo fatto abbastanza?".

Poco tempo dopo l'attrice ha postato la foto shock di un suo amico intubato: "Lui è Kevin, era perfettamente sano. Non dobbiamo abbassare la guardia. Questa è realtà, questo è il Covid. Mettete la mascherina. Fatelo per la vostra famiglia. E soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce tutte le età".