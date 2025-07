Rispetto alle passate relazioni di Jennifer con personaggi pubblici, come gli ex mariti Brad Pitt e Justin Theroux, Curtis sarebbe "molto diverso da chiunque abbia frequentato prima (...) È stato un incontro di menti. Jen si sente molto vicina a Jim perché hanno lo stesso livello di intelligenza emotiva, a differenza di alcuni dei suoi precedenti corteggiatori".

I due inoltre si seguono a vicenda sul social network da tempo e qualche mese fa Curtis aveva commentato un post della Aniston su un allenamento con un’emoji a forma di cuore. La Aniston segue i post del mental coach da tempo e aggiungendo like a molte sue dichiarazioni, in particolar modo quando parla di "guarigione" attraverso l'amore.