"Love You" scrive Jannifer Aniston mostrando il suo ex Justin Theraux a petto nudo in uno scatto delle sue Instagram Stories nel giorno del suo 50esimo compleanno: "Davvero unico nel suo genere", aggiunge l'attrice riferendosi all'ex marito a cui è rimasta sempre molto legata. Intanto però i fan di "Friends" esultano per quello che potrebbe essere il gossip dell'estate. Stando a Closer Magazine infatti, dopo la reunion storica del cast, tra Jen, la Rachel dell'iconica serie tv e David Schwimmer , ovvero Ross, sarebbe nato del tenero anche fuori dal set.

"Jennifer Aniston e David Schwimmer provano ancora dei sentimenti l'una per l'altro e trascorrono parecchio tempo insieme", suggerisce Closer Magazine sottolineando come lo speciale sulla reunion del cast di qualche mese fa abbia "risvegliato i sentimenti" tra i due.

"Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per incontrare Jen a Los Angeles", aggiunge il magazine.

Durante la riunione di "Friends" a maggio, i due avevano confessato di avere avuto una cotta l'uno per l'altra quando erano iniziate le riprese della serie nel 1994.



La storia d'amore on-off di Ross e Rachel ha tenuto poi gli spettatori attaccati allo schermo per ben dieci stagioni, culminando nell'iconica scena finale di "Sono sceso dall'aereo". Adesso sembrerebbe proprio che i due attori siano diventati una coppia nella vita reale, proprio come i loro amatissimi personaggi: "Dopo la reunion è diventato chiaro che la chimica che avevano dovuto seppellire in passato era ancora lì", avrebbe rivelato una fonte a Closer.

La Aniston intanto, nota per aver sempre mantenuto ottimi rapporti con tutti i suoi ex (Brad Pitti compreso, ndr), non commenta e manda teneri messaggi a Justin Theroux, che ha compiuto 50 anni. I due sono stati sposati dal 2015 fino a quando non hanno annunciato la loro separazione nel febbraio 2018.