Compleanno romantico per Jennifer Aniston: le foto inedite con il compagno Jim Curtis
La love story tra l'attrice e il "life coach" procede a gonfie vele. I due sono innamoratissimi dall'estate 2025
Compleanno d'amore per Jennifer Aniston. La splendida attrice, neo 57enne, sta vivendo un momento d'oro nella sua vita privata: a novembre 2025, dopo indiscrezioni, aveva ufficializzato la sua love story con Jim Curtis, "life coach" e "love guru". Ma, forse per preservare il rapporto, Aniston e Curtis hanno deciso di pubblicare finora pochissime foto assieme. Per questo, le immagini postate nelle scorse ore da Jim sul suo account Instagram suonano come una vera e propria notizia. Il 50enne ha condiviso due scatti con la propria compagna: in uno si mostra felice e sorridente, nell'altro scambia con lei un dolcissimo bacio.
La dedica social
"Buon compleanno mio amore", recita la didascalia della foto postata da Curtis, dove la parola "amore" è sostituita da un cuore rosso. Un messaggio che richiama quello pubblicato dalla stessa Aniston a novembre 2025, in occasione del compleanno di Jim. "Buon compleanno mio prezioso amore", aveva scritto l'attrice, a corredo di uno scatto in bianco e nero dove abbracciava teneramente Curtis. Uno scatto significativo, che aveva ufficializzato la love story con il "life coach".
Jennifer Aniston, "sfilata" davanti all'Ed Sullivan Theater
© IPA
© IPA
Quella vacanza a Maiorca...
Le voci di una liaison tra i due si sono fatte insistenti nell'estate scorsa, quando l'ex fidanzata d'America era stata avvistata con Curtis in vacanza a Maiorca. Proprio di ritorno dalla Spagna, nella sua quotidiana newsletter, quello che allora era ancora il presunto boyfriend aveva confessato: "Sono tornato dalle vacanze, e che esperienza! Quando ero malato, triste, bloccato e sofferente, non avrei mai pensato di raggiungere l'abbondanza, la gioia e l'amore che ora provo quotidianamente". Un riferimento alla Aniston? A giudicare dalle ultime foto, sembra proprio di sì.