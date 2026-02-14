Compleanno romantico per Jennifer Aniston: le foto inedite con il compagno Jim Curtis

Le voci di una liaison tra i due si sono fatte insistenti nell'estate scorsa, quando l'ex fidanzata d'America era stata avvistata con Curtis in vacanza a Maiorca. Proprio di ritorno dalla Spagna, nella sua quotidiana newsletter, quello che allora era ancora il presunto boyfriend aveva confessato: "Sono tornato dalle vacanze, e che esperienza! Quando ero malato, triste, bloccato e sofferente, non avrei mai pensato di raggiungere l'abbondanza, la gioia e l'amore che ora provo quotidianamente". Un riferimento alla Aniston? A giudicare dalle ultime foto, sembra proprio di sì.