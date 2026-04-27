Jacob Elordi simbolo di bellezza e mascolinità "moderna e istintiva"

L'attore australiano, 28 anni, si è affermato come uno dei più carismatici della sua generazione. La sua rivelazione è avvenuta già nella prima stagione della serie Euphoria, dove interpreta Nate Jacobs, personaggio complesso e inquietante che gli è valso il riconoscimento internazionale. Nel 2023 è apparso in Saltburn, diretto da Emerald Fennell, e ha interpretato Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola. Da allora ha ricoperto con successo una serie di ruoli trasformativi, recitando anche nella pluripremiata miniserie The Narrow Road to the Deep North, diretta da Justin Kurzel. Ha poi interpretato la "Creatura" nel Frankenstein di Guillermo del Toro, performance che gli è valsa una candidatura all’Oscar come Miglior attore non protagonista. Nel ruolo di Heathcliff, nell’adattamento di Cime tempestose di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, è accanto a Margot Robbie, già al suo fianco nel mini-film See You at 5, diretto da Luca Guadagnino, dedicato alla campagna dell'iconica fragranza N°5.