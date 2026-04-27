Jacob Elordi simbolo di bellezza e mascolinità "moderna e istintiva"
Nuovo ruolo nel mondo del beauty per l'attore, idolo e sex symbol del momento, sempre più in sintonia con Margot Robbie
Jacob Elordi nuovo ambassador della fragranza maschile Bleu de Chanel (copyright Chanel) © Ufficio stampa
Irresistibile Jacob Elordi. La star di Hollywood celebra il suo momento d'oro con l'annuncio arrivato da una della maison più importanti e amate, che in passato lo ha voluto accanto a Margot Robbie in un mini-film diretto da Luca Guadagnino ed entrato nell'immaginario collettivo.
Jacob Elordi nuovo volto del beauty maschile
"Un ruolo che riflette una mascolinità moderna e istintiva, uno spirito libero che privilegia l’individualità rispetto alle convenzioni". Così Chanel ha accompagnato l'annuncio di aver scelto Elordi come nuovo ambassador per la sua fragranza maschile Bleu de Chanel. La campagna che lo vedrà protagonista sarà svelata a fine maggio prossimo.
Per cosa è diventato famoso Jacob Elordi?
L'attore australiano, 28 anni, si è affermato come uno dei più carismatici della sua generazione. La sua rivelazione è avvenuta già nella prima stagione della serie Euphoria, dove interpreta Nate Jacobs, personaggio complesso e inquietante che gli è valso il riconoscimento internazionale. Nel 2023 è apparso in Saltburn, diretto da Emerald Fennell, e ha interpretato Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola. Da allora ha ricoperto con successo una serie di ruoli trasformativi, recitando anche nella pluripremiata miniserie The Narrow Road to the Deep North, diretta da Justin Kurzel. Ha poi interpretato la "Creatura" nel Frankenstein di Guillermo del Toro, performance che gli è valsa una candidatura all’Oscar come Miglior attore non protagonista. Nel ruolo di Heathcliff, nell’adattamento di Cime tempestose di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, è accanto a Margot Robbie, già al suo fianco nel mini-film See You at 5, diretto da Luca Guadagnino, dedicato alla campagna dell'iconica fragranza N°5.