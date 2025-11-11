Logo Tgcom24
© IPA | Jacob Elordi alla premiere di Frankenstein a Città del Messico
IL NUOVO "IT-BOY"

Jacob Elordi, stile da fuoriclasse alle premiere di Frankenstein e sui red carpet

Dal look ai capelli, dai baffi alle basette: la nuova stella di Hollywood, icona della Gen Z sui social, è il sex symbol del momento

11 Nov 2025 - 22:32
stile
frankenstein