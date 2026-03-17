Profumi iconici, il preferito di Margot Robbie "sa di donna" e compie 105 anni
Indecifrabile, "profuma di ciò che ciascuno desidera". La nuova edizione di una fragranza entrata nella storia, nell'arte, nel mito
Margot Robbie tra gli ospiti della sfilata di Chanel collezione autunno inverno 2026-2027 a Parigi durante la Fashion Week © IPA
È tra i profumi da sempre innovativi e all'avanguardia, capace di intercettare i desideri delle donne, rivoluzionario e iconico. Il nome è universalmente noto, il flacone è considerato un'opera d'arte: esposto al MoMA di New York nel 1959, negli anni Ottanta Andy Warhol gli ha dedicato una serie di nove serigrafie, consolidando lo status di icona della cultura pop. È stato, inoltre, la prima fragranza a essere pubblicizzata in televisione. Immaginato da una donna, per le donne, per rappresentarlo sono stati scelti nel corso degli anni volti che incarnano l’eleganza e la seduzione senza rinunciare alla loro personalità: Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Marion Cotillard e, oggi, Margot Robbie. Ricorrono quest'anno i 105 anni dalla sua creazione e si presenta con una veste sorprendente, rinnovata e inedita.
Profumi donna, qual è il più famoso al mondo?
Una fragranza "astratta", che non evoca alcun fiore specifico e che tutto ciò che ricorda "è difficile da cogliere". È stata Gabrielle Chanel a promuovere nel 1921 la creazione di questa essenza misteriosa, che definì "un profumo da donna che sappia di donna". Iniziò distribuendone un campioncino alle sue amiche: "Mi direte le reazioni della gente". Da lì, la nascita di un mito, un'essenza "indecifrabile e inafferrabile come l'amore e le donne". È così che N°5 ha cambiato la storia della profumeria, perché universale, "profuma di ciò che ciascuno desidera". Ha ispirato i grandi maestri dell’immagine: da Helmut Newton a Irving Penn, da Ridley Scott a Jean-Paul Goude e Baz Luhrmann. A contribuire a far entrare nel mito questa fragranza così iconica è stata nel corso del tempo anche Marilyn Monroe, che confessò di indossarne qualche goccia prima di andare a letto.
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Margot Robbie è il volto della nuova edizione di Chanel N°5 Eau de Toilette, interpretazione calda e vivace del profumo originale lanciato da Gabrielle Chanel nel 1921 (copyright: Chanel)
Un profumo che ha rivoluzionato un'epoca e non passa mai di moda
La declinazione in eau de toilette risale al 1924, sempre ad opera dello stesso parfumeur créateur Ernest Beaux. Versione che oggi viene rilanciata da Olivier Polge, l'attuale parfumeur créateur di Chanel, secondo il quale "l'originalità di N°5 cresce con il passare degli anni". La definisce "una composizione floreale astratta e moderna, che si distingue per la sua sfaccettatura delicatamente boschiva e che si impone per la sua eleganza e complessità". Ad aprire la fragranza è un bouquet fiorito composto da rosa, gelsomino e ylang-ylang, esaltato dalle aldeidi. A conferire profondità e struttura sono il legno di sandalo e il vetiver. Per dare oggi un volto a questa nuova edizione è stata scelta l'attrice Margot Robbie, già ambassador di Chanel: "Carismatica e poliedrica - spiega la stessa maison -, una donna che ha sempre l'aria di avere un'idea in mente. Naturale, spontanea, una donna che ci è familiare".
La star australiana, che è anche produttrice cinematografica e televisiva, è il volto inoltre di una nuova collezione in edizione limitata di rossetti dal finish velvet e luminoso e matite labbra della stessa casa parigina, che omaggia anche una sua serie di gioielli diventata un "cult". >> VIDEO: ll make up di Margot Robbie, la combo labbra da copiare