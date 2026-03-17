Profumi iconici, il preferito di Margot Robbie "sa di donna" e compie 105 anni

È tra i profumi da sempre innovativi e all'avanguardia, capace di intercettare i desideri delle donne, rivoluzionario e iconico. Il nome è universalmente noto, il flacone è considerato un'opera d'arte: esposto al MoMA di New York nel 1959, negli anni Ottanta Andy Warhol gli ha dedicato una serie di nove serigrafie, consolidando lo status di icona della cultura pop. È stato, inoltre, la prima fragranza a essere pubblicizzata in televisione. Immaginato da una donna, per le donne, per rappresentarlo sono stati scelti nel corso degli anni volti che incarnano l’eleganza e la seduzione senza rinunciare alla loro personalità: Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Marion Cotillard e, oggi, Margot Robbie. Ricorrono quest'anno i 105 anni dalla sua creazione e si presenta con una veste sorprendente, rinnovata e inedita.