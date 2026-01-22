Che colore ha il Rouge Noir? Storia di un "cult" della moda

Allure e audacia, mistero e rivelazione, energia ed eleganza. Una composizione a due colori che, per oltre trent'anni, ha sfidato le tendenze e affermato il proprio carattere, superando ogni limite. Lanciato dopo la sfilata prêt-à-porter autunno inverno 1994-1995, a cui presero parte diverse supermodelle entrate nel mito (come Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Kate Moss), andò letteralmente a ruba e si formarono liste d'attesa. Negli Stati Uniti, in origine, era stato presentato con il nome "Vamp". Un oggetto del desiderio diventato da subito un "cult" e un'affermazione di stile (emblematica Uma Thurman che indossa uno smalto Le Vernis Rouge Noir nel film del 1994 "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino). Non una semplice tonalità ma anche un mondo di possibilità, celebrato oggi con una collezione make up completa che Chanel ha lanciato in edizione limitata, per rivelare tutto il potere della sua moltitudine di sfaccettature cromatiche. >> GUARDA IL VIDEO