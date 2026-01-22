Che colore ha il Rouge Noir? Storia di un "cult" della moda

Un rosso che è quasi un nero, un nero che è quasi un rosso. La più inafferrabile delle nuance è nata tra le mani di tre maestri: era la vigilia della sfilata prêt-à-porter autunno inverno 1994-1995 di Chanel quando Karl Lagerfeld, stilista icona della moda e direttore artistico della maison, affiancato dai direttori creativi responsabili del make up Dominique Moncourtois e Heidi Morawetz hanno iniziato a sperimentare con i colori degli smalti per dare un tocco di novità alle unghie delle modelle. Una tonalità ripresa anche all'interno dell'iconica borsa 2.55, presentata nell'ambito di quella stessa sfilata. Ma la genesi del Rouge Noir è iniziata già cento anni fa, con la leggendaria fondatrice della maison parigina. Era infatti il 1926 quando Mademoiselle Gabrielle - visionaria autodidatta, che ha rivoluzionato il concetto di eleganza e stile e "liberato" le donne da dogmi e convenzioni - descriveva nel corso di un'intervista, "una tonalità granata, come quella all'interno di un'amarena", un "rosso-nero" di cui "Chanel fa un grande uso" accanto al bianco e al nero.