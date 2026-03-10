Chanel, la sfilata aperta da una modella over 50 e i look ispirati a Coco

La collezione attraversa il tempo, con una stratificazione di silhouette agili, sbottonate e spensierate. Dagli anni Venti agli anni Trenta, dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta, fino a tornare agli anni Venti di oggi: al centro di questo excursus e di questi cambiamenti temporali c'è sempre lui, l'archetipo del tailleur Chanel, che funge da tela e specchio, pronto a riflettere chiunque lo indossi. Audacemente reinterpretato, spazia dalla maglia a coste ai classici tweed e tessuti intrecciati con fibre artificiali, lurex e silicone, insieme a garze naturali.