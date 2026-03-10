Chanel, la sfilata aperta da una modella over 50 e i look ispirati a Coco

"La moda è sia bruco che farfalla - diceva Gabrielle Chanel -. Sii bruco di giorno e farfalla di notte. Non c'è niente di più comodo di un bruco e niente di più fatto per l'amore di una farfalla. Abbiamo bisogno di abiti che camminano a rilento e abiti che volano. La farfalla non va al mercato e il bruco non va al ballo". Prende forma da questa riflessione la collezione per il prossimo autunno inverno della maison che porta la firma - e la visione - del direttore artistico Matthieu Blazy. "Chanel è un paradosso - spiega -. È funzionalità e finzione, è il giorno e la notte. Rappresenta la libertà di scegliere tra il bruco e la farfalla quando si vuole. Desidero creare una tela su cui le donne possano essere chi sono senza riserve e chi vogliono essere".