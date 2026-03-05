Moda, i 60 anni dello smoking da donna: come ha riscritto la femminilità

Chiamato anche tuxedo nella sua accezione americana, è considerato il cardine dell’eleganza maschile per le occasioni più formali e sofisticate. Ritenuto l'abito da uomo per eccellenza, declinato al femminile sa diventare irresistibilmente sexy, ragione per cui riuscì a creare scandalo. Si racconta, infatti, che le signore che lo indossavano nei ristoranti newyorkesi venivano invitate a uscire. Una di loro pensò di sfilarsi i pantaloni e di far passare la giacca come un minidress. La versione più classica dello smoking vede giacche a doppiopetto, dai revers a scialle (arrotondati) o a lancia (appuntiti) e pantaloni lunghi, morbidi o più aderenti. Espressione di power dressing, ovvero di un outfit orientato a sottolineare un certo ruolo, o di stili più giocosi come il "boyish" e il "manlike" (su tutti, i look iconici di Diane Keaton), sulle passerelle di Parigi ha avuto un ruolo da protagonista nel corso della sfilata di Saint Laurent autunno inverno 2026-2027.