ICONICO E RIVOLUZIONARIO

Moda, i 60 anni dello smoking da donna: come ha riscritto la femminilità

Ritenuto l'abito da uomo per eccellenza, declinato al femminile sa diventare irresistibilmente sexy, ragione per cui riuscì a creare scandalo

05 Mar 2026 - 21:32
Il primo smoking da donna ideato da Yves Saint Laurent nel 1966, Claudia Schiffer in passerella per YSL nel 1996, Eva Herzigova ospite della sfilata Saint Laurent FW26-27 e una modella in passerella con un look di Anthony Vaccarello © Afp/Afp/IPA/Afp

Alla settimana della moda di Parigi lo smoking da donna è stato acclamato come una star. Sono passati infatti 60 anni da quando il completo più elegante per antonomasia è entrato per la prima volta nel guardaroba femminile. Il primo stilista ad aver avuto l'intuizione di far dialogare il guardaroba maschile con quello femminile è stato Yves Saint Laurent, che presentò il primo smoking da donna nella sua collezione autunno inverno 1966.

Un grande classico della moda

 Chiamato anche tuxedo nella sua accezione americana, è considerato il cardine dell’eleganza maschile per le occasioni più formali e sofisticate. Ritenuto l'abito da uomo per eccellenza, declinato al femminile sa diventare irresistibilmente sexy, ragione per cui riuscì a creare scandalo. Si racconta, infatti, che le signore che lo indossavano nei ristoranti newyorkesi venivano invitate a uscire. Una di loro pensò di sfilarsi i pantaloni e di far passare la giacca come un minidress. La versione più classica dello smoking vede giacche a doppiopetto, dai revers a scialle (arrotondati) o a lancia (appuntiti) e pantaloni lunghi, morbidi o più aderenti. Espressione di power dressing, ovvero di un outfit orientato a sottolineare un certo ruolo, o di stili più giocosi come il "boyish" e il "manlike" (su tutti, i look iconici di Diane Keaton), sulle passerelle di Parigi ha avuto un ruolo da protagonista nel corso della sfilata di Saint Laurent autunno inverno 2026-2027. 

© IPA | Saint Laurent collezione donna autunno inverno 2026-2027: uno degli smoking in passerella e la super top Bella Hadid
Lo smoking donna protagonista della Paris Fashion Week

 Senza retorica, né sentimentalismi. Il direttore creativo della maison francese Anthony Vaccarello lancia lo smoking da donna per il prossimo autunno inverno portato sulla pelle nuda, anche di giorno, senza camicia né cravatta. Proposto anche nelle varianti color cioccolato e spezzato, ha spalle importanti, fianchi più definiti e una costruzione alleggerita, priva di fodere.

