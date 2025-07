Il guardaroba della sua amica Paloma Picasso (figlia del celebre Pablo), costituito per lo più da capi acquistati nei mercatini delle pulci, ha fatto da ispirazione nel 1971 a Yves Saint Laurent per una collezione couture ricca di rimandi agli anni Trenta e Quaranta. In passerella abiti con scollo a V, zeppe e turbanti. Il pubblico non gradì ma questa retrospettiva storica segnò, di fatto, l'avvento della tendenza rétro per la moda, in voga anche oggi.