Chanel Haute Couture, Matthieu Blazy ha trasformato le donne in uccelli

Tra salici e funghi giganti, in un allestimento poetico all'insegna del rosa e del rosso, il Gran Palais di Parigi ha ospitato il defilé (anticipato nei giorni precedenti da alcune foto teaser), che si è svolto sotto lo sguardo di numerose star e celebs amiche della maison fondata da Mademoiselle Gabrielle. "L'Haute Couture è l'anima stessa di Chanel: è il fondamento e la piena espressione della maison - ha spiegato lo stesso Matthieu Blazy -. Questi abiti parlano tanto di chi li indossa quanto dello stilista. È il fatto di indossarli a renderli veri, a conferire loro storicità e risonanza emotiva, offrendo alle donne una tela su cui raccontare la loro stessa storia". Ed è proprio in questo scambio emotivo tra creatore e indossatore, che l'essenza stessa dell'Haute Couture è il corpo e l'anima. Rivelata attraverso leggerezza, movimento ed espressione di sé, la donna che indossa gli abiti viene celebrata, ognuna nella sua distinta individualità.