Chanel Haute Couture, Matthieu Blazy ha trasformato le donne in uccelli

Chanel Haute Couture, la sfilata per raccontare l'anima della maison
© Ufficio stampa | Chanel Haute Couture primavera estate 2026 (copyright Chanel)
Per il debutto del direttore artistico della maison nell'alta moda, allestito un bosco incantato al Grand Palais di Parigi
Cosa rende Chanel, Chanel? Qual è la sua essenza e la sua essenzialità? Come si mette a nudo la sua anima? Nella collezione e sfilata di debutto Haute Couture per la primavera estate 2026, il direttore artistico Matthieu Blazy affina e riesamina il cuore della maison.
Tra salici e funghi giganti, in un allestimento poetico all'insegna del rosa e del rosso, il Gran Palais di Parigi ha ospitato il defilé (anticipato nei giorni precedenti da alcune foto teaser), che si è svolto sotto lo sguardo di numerose star e celebs amiche della maison fondata da Mademoiselle Gabrielle. "L'Haute Couture è l'anima stessa di Chanel: è il fondamento e la piena espressione della maison - ha spiegato lo stesso Matthieu Blazy -. Questi abiti parlano tanto di chi li indossa quanto dello stilista. È il fatto di indossarli a renderli veri, a conferire loro storicità e risonanza emotiva, offrendo alle donne una tela su cui raccontare la loro stessa storia". Ed è proprio in questo scambio emotivo tra creatore e indossatore, che l'essenza stessa dell'Haute Couture è il corpo e l'anima. Rivelata attraverso leggerezza, movimento ed espressione di sé, la donna che indossa gli abiti viene celebrata, ognuna nella sua distinta individualità.
Durante questo processo, avviene una metamorfosi: le donne al centro della collezione iniziano a trasformarsi in uccelli. Ne viene immaginata una molteplicità, ognuno con forme e dimensioni uniche, dai look nero corvino a complessi piumaggi colorati evocati da ricami, sovrapposizioni, plissettature e intrecci. Simboli per eccellenza di libertà, si muovono in un mondo naturale trasformato, o semplicemente celebrato. Gli archetipi di Chanel al tempo stesso fondano la collezione e sono parte integrante di un mondo onirico. Per un breve istante, l'Haute Couture concede una pausa poetica, poi scompare. Come volata via.