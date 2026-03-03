Fashion Week, Dior: a Parigi sfilata al parco tra bellezza e speranza

"Pleasure garden", ovvero concepito per essere anche luogo di intrattenimento, le Jardin des Tuileries e la sua importanza socio-storica ha fatto sia da ispirazione che da cornice alla sfilata evento. Questo parco secolare nel centro di Parigi è sempre stato un palcoscenico per vedere ed essere visti. Le sue emblematiche sedie verdi sono state inoltre riprese per gli inviti alla sfilata, per le sedute e l'architettura dello spazio espositivo, costruito attorno a un suggestivo laghetto di ninfee (fiore ricorrente anche come elemento decorativo di molte creazioni). In passerella ispirazioni settecentesche e street style: il cappotto (destrutturato) come capo simbolo, gonne arricciate e a forma di corolla, creazioni in maglia, texture maschili stampate, volumi che assecondano il movimento. Ricami (anche di pois), strass, paillettes, pizzo e piccoli bottoni rivestiti, plissettature eseguite rigorosamente a mano. E, ancora, tessuti jacquard, montone e organza, pizzo e denim. Una collezione che è una dichiarazione di intenti: "Non farò mai un brand da un solo look - ha spiegato sempre Jonathan Anderson -. Voglio che Dior sia riconoscibile dalla mano, dalla costruzione, dal peso, dal materiale. Non da una silhouette ripetuta".