Dior Haute Couture, fiori e meraviglia: la sfilata ha incantato Parigi

Al Musée Rodin, sotto un cielo di ciclamini e sulle note di Vivaldi – ma anche dei Massive Attack, di Nico e Brian Eno –, è andata in scena una sfilata all’insegna del romanticismo e della meraviglia. Creazioni ai limiti dell’irripetibile, ricami floreali tridimensionali, volumi enfatizzati e iper costruiti. Ogni look racconta una lavorazione unica e complessa. “Dior Couture deve esistere perché è frutto di un'abilità che se non la praticassimo, scomparirebbe – ha spiegato lo stesso Jonathan Anderson in un’intervista -. La couture è un po' come un mestiere in via di estinzione, una specie di mentalità. Per me è un processo molto emozionante, perché penso che sia qualcosa che è intriso di storia”.