Dior Haute Couture, fiori e meraviglia: la sfilata ha incantato Parigi

Il direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson, al suo debutto nell’alta moda, ha regalato emozioni

27 Gen 2026 - 09:21
Il finale di sfilata della collezione Dior Haute Couture primavera estate 2026 © IPA

Dior is on fire. La sfilata Haute Couture è stata lo show più atteso della prima giornata della Fashion Week di Parigi dedicata all’alta moda. Dopo i debutti con le collezioni donna e uomo (e a pochi giorni dalla presentazione dell’ultima maschile, sempre a Parigi), occhi puntati questa volta per la prima prova del direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson con la linea più esclusiva. "Un laboratorio di idee dove la sperimentazione è inseparabile dall'artigianato, la natura incontra l'artificio e il vecchio accoglie il nuovo", aveva anticipato la nota di Avenue Montaigne.  

Dior Haute Couture primavera estate 2026: i look

 Al Musée Rodin, sotto un cielo di ciclamini e sulle note di Vivaldi – ma anche dei Massive Attack, di Nico e Brian Eno –, è andata in scena una sfilata all’insegna del romanticismo e della meraviglia. Creazioni ai limiti dell’irripetibile, ricami floreali tridimensionali, volumi enfatizzati e iper costruiti. Ogni look racconta una lavorazione unica e complessa. “Dior Couture deve esistere perché è frutto di un'abilità che se non la praticassimo, scomparirebbe – ha spiegato lo stesso Jonathan Anderson in un’intervista -. La couture è un po' come un mestiere in via di estinzione, una specie di mentalità. Per me è un processo molto emozionante, perché penso che sia qualcosa che è intriso di storia”. 

Dior Haute Couture primavera estate 2026: i best look

© IPA | Dior Haute Couture primavera estate 2026, i best look della sfilata a Parigi
© IPA | Dior Haute Couture primavera estate 2026, i best look della sfilata a Parigi
© IPA | Dior Haute Couture primavera estate 2026, i best look della sfilata a Parigi

© IPA | Dior Haute Couture primavera estate 2026, i best look della sfilata a Parigi

© IPA | Dior Haute Couture primavera estate 2026, i best look della sfilata a Parigi

Sempre Jonathan Anderson ha anche raccontato che a colpirlo, la prima volta che è entrato negli atelier della maison, sia stato il silenzio, per lui che era abituato al rumore delle macchine da cucire. Il segnale che in quelle sale tutto viene fatto a mano. Tra i predecessori a cui si è ispirato per questa collezione, Raf Simons e John Galliano, che ha guidato Dior per quindici anni (dal 1996 al 2011) e che era seduto in prima fila nel front row ad applaudirlo.  

