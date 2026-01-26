Rihanna, Chiara Ferragni, Demi Moore: chi c'è alle sfilate di Parigi

© IPA | Star e celebs ospiti alle sfilate Haute Couture di Parigi: Chiara Ferragni da Schiaparelli
© IPA | Star e celebs ospiti alle sfilate Haute Couture di Parigi: Chiara Ferragni da Schiaparelli
© IPA | Star e celebs ospiti alle sfilate Haute Couture di Parigi: Chiara Ferragni da Schiaparelli
© IPA | Star e celebs ospiti alle sfilate Haute Couture di Parigi: Chiara Ferragni da Schiaparelli
Da Dior a Schiaparelli, star e celebs in prima fila agli show della Fashion Week dedicata alla Haute Couture