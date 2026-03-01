FOCUS ANCHE SUL MAKE UP

Fashion Week, bordeaux e grigio: i trend dalla sfilata Giorgio Armani

Una donna che evolve e si rinnova. La collezione per il prossimo autunno inverno è incentrata sul tema dell’esplorazione

01 Mar 2026 - 20:59
Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 © Afp

Chiude i battenti la Fashion Week di Milano e passa il testimone a Parigi. Il gran finale è stato riservato, come da tradizione, alla sfilata di Giorgio Armani, che ha segnato l’arrivo in passerella della seconda collezione donna che porta la firma della nipote dell’indimenticabile stilista scomparso lo scorso settembre, Silvana Armani, che ha lavorato accanto allo zio – e maestro – per quarant’anni. 

 La sfilata, che si è conclusa sulle note del brano inedito “A costo di morire”, interpretato da Mina in omaggio a Giorgio Armani, ha presentato una collezione incentrata sul tema dell’esplorazione, intesa come stato d’animo di continua ricerca. Un modo per leggere paesaggi, anche noti, in modi sempre diversi e per scoprire un nuovo punto di vista sullo stile Armani.  

I best trend dalla sfilata di Giorgio Armani

 Fluida, avvolgente, perfettamente imperfetta. La silhouette diventa morbida ma definita, costruita eppure sciolta: un equilibrio naturale, riconoscibile, sostanziato da materie tattili come flanelle, cachemire, crêpe e velluti, fuse tra loro in combinazioni armoniche. Le giacche sono completamente svuotate di ogni imbottitura, i cappotti e blouson avvolgono il corpo, ampi e destrutturati, i pantaloni liquidi dal piglio maschile toccano terra, i pullover lasciano intravedere le camicie. La palette si sviluppa attorno a toni di grigio, di salvia e blu, illuminati da tocchi di bianco che ne esalta la purezza. Il bordeaux fa da filo conduttore cromatico, accompagnando il racconto fino alla sera, quando gli abiti sono così leggeri da diventare drappeggi impalpabili di tessuto: tuniche su pantaloni, increspati e ricamati a evocare alte vette e simulare paesaggi montani attraverso lavorazioni tridimensionali e dettagli preziosi.  

© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)

© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)

© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna autunno inverno 2026-2027 (courtesy of Giorgio Armani)

La donna Armani si rinnova: i beauty look della sfilata

 Tra memoria e presente, con sicurezza silenziosa. Il passato è visto come materia viva, da esplorare e reinventare, per un’eleganza che evolve, restando fedele alla propria essenza. Anche il make up si ispira a una bellezza naturale e luminosa: “Il trucco senza tempo è pensato per celebrare l’individualità di ogni modella, con un approccio essenziale ma ricercato che si armonizza con i bordeaux e i blu notte della collezione – spiega Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani –. Gli occhi sono delicatamente valorizzati da veli semitrasparenti nei toni dell’ambra, del tortora e del marrone, mentre stratificazioni effetto acquerello di rosa caldo su guance e labbra esaltano il look senza eccessi. Il make-up è delicato ma sofisticato, capace di mettere in risalto le caratteristiche uniche di ogni modella". 

