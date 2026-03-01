Fashion Week, bordeaux e grigio: i trend dalla sfilata Giorgio Armani

Tra memoria e presente, con sicurezza silenziosa. Il passato è visto come materia viva, da esplorare e reinventare, per un’eleganza che evolve, restando fedele alla propria essenza. Anche il make up si ispira a una bellezza naturale e luminosa: “Il trucco senza tempo è pensato per celebrare l’individualità di ogni modella, con un approccio essenziale ma ricercato che si armonizza con i bordeaux e i blu notte della collezione – spiega Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani –. Gli occhi sono delicatamente valorizzati da veli semitrasparenti nei toni dell’ambra, del tortora e del marrone, mentre stratificazioni effetto acquerello di rosa caldo su guance e labbra esaltano il look senza eccessi. Il make-up è delicato ma sofisticato, capace di mettere in risalto le caratteristiche uniche di ogni modella".