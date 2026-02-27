Emporio Armani uomo e donna insieme, la collezione a 4 mani

Emporio Armani è per definizione un luogo che accoglie e aggrega, una proposta di stile nella quale il dialogo tra maschile e femminile, fondamento dello stile Armani, si manifesta nel modo più spontaneo, rivolgendosi a un pubblico giovane e immaginando cosa potrebbe indossare, giorno dopo giorno. Si sviluppa, così, un racconto che si muove in equilibrio tra formalità britannica – tailcoat, gilet, berretti, gusto per la tradizione – e sensibilità italiana e vita urbana, esprimendo un linguaggio essenziale, autentico e attuale, fatto di silhouette verticali e morbide, con le spalle accostate e un senso di movimento. Le forme sono i grandi classici di Emporio: trench, cappotti avvolgenti, giacche, completi, lunghi cardigan, maglie dalla mano morbida, camicie ampie indossate su pantaloni corti in una nuova idea di abito. E ancora bermuda con pince profonde e il denim, che ricorre come elemento di punteggiatura, trattato come un tessuto insieme quotidiano e prezioso. Piccoli stemmi rimandano al mondo dei club, come alla storia del marchio, mentre ricami di cristalli ricordano gocce di pioggia. La palette di beige, greige e grigi si dissolve in una scala di marroni, dando vita a un’onda fluida interrotta dal blu Armani, con accenti di rosso e viola. In chiusura, camicie bianche e black tie impeccabili sono uno statement semplice e rigoroso, oggi quanto mai ribelle, di modernità e consapevolezza.