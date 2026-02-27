UN NUOVO CAPITOLO

Emporio Armani uomo e donna insieme, la collezione a 4 mani

Per la prima volta Silvana Armani e Leo Dell'Orco hanno lavorato congiuntamente alle proposte per il prossimo autunno inverno

27 Feb 2026 - 00:21
Emporio Armani autunno inverno 2026-2027 collezione uomo e donna  © IPA

Emporio Armani autunno inverno 2026-2027 collezione uomo e donna  © IPA

Evoluzione e continuità. Silvana Armani e Leo Dell'Orco hanno lavorato congiuntamente alla collezione Emporio Armani per il prossimo autunno inverno che, per la prima volta, presenta insieme uomo e donna. La sfilata, tra gli eventi più attesi di questa Milano Fashion Week, si è svolta negli spazi dell'Armani/Teatro e nel solco di una decisione già valutata dallo stesso Giorgio Armani, prima della sua scomparsa.  

Emporio Armani, la prima collezione co-ed

 I due direttori creativi – Dell'Orco della linea uomo e Silvana del womenswear - attingono a piene mani dal passato e trasformano, proiettandolo nel futuro, Emporio, creatura di Giorgio Armani, rendendolo contemporaneo, glamour e capace di dare abito a ogni personalità. Il tutto, sempre nel rispetto dell’impronta del suo fondatore. Ed è così che la mano di re Giorgio si ritrova in certi tagli e nella lucentezza, nei velluti, nelle silhouette fluide, nei riflessi dei tessuti che accarezzano il corpo. Un guardaroba affettivo, che si fa storia collettiva e accoglie il presente in ogni sua sfaccettatura. Una sfilata che ha regalato sorprese e che delinea in modo sempre più netto il nuovo corso della maison, attraverso una visione rinnovata ma allo stesso tempo fedele alla sua storia e capace di imprimere un nuovo twist, con profondo rispetto e lungimiranza, evolvendosi ma senza snaturarsi. 

La collezione Emporio Armani uomo e donna autunno inverno 2026-2027

 Emporio Armani è per definizione un luogo che accoglie e aggrega, una proposta di stile nella quale il dialogo tra maschile e femminile, fondamento dello stile Armani, si manifesta nel modo più spontaneo, rivolgendosi a un pubblico giovane e immaginando cosa potrebbe indossare, giorno dopo giorno. Si sviluppa, così, un racconto che si muove in equilibrio tra formalità britannica – tailcoat, gilet, berretti, gusto per la tradizione – e sensibilità italiana e vita urbana, esprimendo un linguaggio essenziale, autentico e attuale, fatto di silhouette verticali e morbide, con le spalle accostate e un senso di movimento. Le forme sono i grandi classici di Emporio: trench, cappotti avvolgenti, giacche, completi, lunghi cardigan, maglie dalla mano morbida, camicie ampie indossate su pantaloni corti in una nuova idea di abito. E ancora bermuda con pince profonde e il denim, che ricorre come elemento di punteggiatura, trattato come un tessuto insieme quotidiano e prezioso. Piccoli stemmi rimandano al mondo dei club, come alla storia del marchio, mentre ricami di cristalli ricordano gocce di pioggia. La palette di beige, greige e grigi si dissolve in una scala di marroni, dando vita a un’onda fluida interrotta dal blu Armani, con accenti di rosso e viola. In chiusura, camicie bianche e black tie impeccabili sono uno statement semplice e rigoroso, oggi quanto mai ribelle, di modernità e consapevolezza. 

Emporio Armani autunno inverno 2026-2027:i best look della sfilata

