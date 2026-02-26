Prada, sfilata con Bella Hadid per donne “che si fanno in quattro”

Prada autunno inverno 2026-2027, i best look della sfilata
© Afp | Prada, collezione donna autunno inverno 2026-2027. Nella foto, la top Bella Hadid
Al centro della collezione il concetto di stratificazione, inteso come processo che abbraccia vita, sentimenti ed emozioni
Per Miuccia Prada la moda non è mai un atto astratto. “Cerco di essere politica senza essere esplicitamente politica, perché verrei criticata. Un ricco stilista che fa politica non è credibile. Almeno per me”, ha affermato la stilista al termine della sfilata dedicata alla collezione donna per il prossimo autunno inverno. “Faccio politica attraverso i vestiti, in modo diverso. L'ho sempre fatto. Non ho mai fatto un completo offensivo per le donne”, ha aggiunto.
La co-direttrice creativa della maison milanese, assieme a Raf Simons, ha presentato alla Milano Fashion Week una collezione incentrata sul concetto di layering, ovvero di stratificazione. Inteso non soltanto come sovrapposizione di abiti ma come processo che abbraccia vita, storia personale, emozioni, pensieri e sentimenti. “La stratificazione della complessità della storia, della politica e della vita – ha spiegato sempre la designer – si riflette negli abiti, mostrando la continua necessità di cambiare per adattarsi a diverse personalità, momenti, sentimenti e identità sessuali, tutte vissute insieme”.
In passerella, a interpretare questo concetto, soltanto 15 modelle, tra cui Bella Hadid. Hanno indossato ciascuna quattro look, svelando capi diversi semplicemente togliendo volta per volta un pezzo. Si va dalla sartoria all’abbigliamento sportivo, ai vestiti di raso ricamati: composizioni in contraddizione tra loro, cifra stilistica e linguaggio distintivo di Prada. I materiali sono sovrapposti e consumati, gli abiti di archivio diventano ricordi, integrati in altri capi minimalisti, in un alternarsi di strati. “In questo periodo – ha confidato ancora Miuccia Prada nel backstage – sono ossessionata dalla storia, perché penso che sia necessaria, importante, cruciale per sapere da dove veniamo, cosa è successo in passato, per potersi muovere nel mondo contemporaneo. Se non lo sai, sei perso: è tutto molto complesso e difficile. La conoscenza della storia e del sapere in generale è l'unica cosa che può orientarci”.
