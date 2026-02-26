Prada, sfilata con Bella Hadid per donne “che si fanno in quattro”

In passerella, a interpretare questo concetto, soltanto 15 modelle, tra cui Bella Hadid. Hanno indossato ciascuna quattro look, svelando capi diversi semplicemente togliendo volta per volta un pezzo. Si va dalla sartoria all’abbigliamento sportivo, ai vestiti di raso ricamati: composizioni in contraddizione tra loro, cifra stilistica e linguaggio distintivo di Prada. I materiali sono sovrapposti e consumati, gli abiti di archivio diventano ricordi, integrati in altri capi minimalisti, in un alternarsi di strati. “In questo periodo – ha confidato ancora Miuccia Prada nel backstage – sono ossessionata dalla storia, perché penso che sia necessaria, importante, cruciale per sapere da dove veniamo, cosa è successo in passato, per potersi muovere nel mondo contemporaneo. Se non lo sai, sei perso: è tutto molto complesso e difficile. La conoscenza della storia e del sapere in generale è l'unica cosa che può orientarci”.