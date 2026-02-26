Fashion Week, la rosa protagonista della sfilata e del make up di Marras

Un omaggio all'anima e alle sue fragilità, come attestano cuciture, tagli e toppe. E come testimoniano anche le giacche riassemblate con pezzi di altri capispalla dimenticati e poi ritrovati. Un esempio di upcycling sentimentale e virtuoso, cuore creativo della collezione. Menzione speciale anche per un modello di borsa, la Caragol, che in algherese è il nome della chiocciola. Interamente made in Italy è il frutto di un sapiente processo manuale, un amuleto carico di significato, un prolungamento della propria dimora da portare nel mondo. Dal bordeaux all'ottanio, dall'avorio al marrone: è già disponibile nei negozi del marchio di Milano Montenapoleone, Roma, Firenze, New York e online. Un invito a rallentare e a trasformare ogni tragitto in un giardino di rose.