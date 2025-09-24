Sfilate Fashion Week, Antonio Marras: "La bellezza è di tutti"

Lo show, ambientato nell'età vittoriana, prende vita da una inusuale comunità di amici intellettuali - una sorta di circolo Bloomsbury -, accomunata dall'insofferenza verso le etichette imposte dalla società. La scena si sposta poi ad Alghero, dove lo scrittore, poeta e drammaturgo britannico D.H. Lawrence e sua moglie Frieda trovano "un vero paradiso terrestre". In passerella colori soffusi, delicati, sussurrati e morbidi: lilla, rosa, oro, ecrù, viola, cioccolato, bronzo, nero stinto, sabbia, rame. Le fantasie vanno dai quadri check alle righe jacquard, dai damaschi al pizzo, dalle pellicce ecologiche ai pois, al gessato. E poi fiori, volant, drappeggi, pieghe, intarsi e patch. Le linee si incastrano e si sovrappongono. Sono scivolate e suadenti o androgine e comunque affascinanti. Grandi vestaglie degne di una diva di Hollywood alla Gloria Swanson e da uomo alla Hercule Poirot di Agatha Christie. Tailleur maschili e abiti da gran soirée. Abiti da cocktail e completi pigiama. Grandi caban e giacchine sagomate. Pelle, jeans, maglieria che sembra un ricamo e pezzi ricamati a filo preziosissimi che sembrano disegnati ad acquarello.