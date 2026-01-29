Giorgio Armani Privé, la prima collezione donna non disegnata da lui

Il verde giada e il rosa antico sono i colori che hanno ispirato anche il trucco delle modelle per la sfilata. "Il make up completa alla perfezione lo spirito della collezione - ha spiegato Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani - e richiama la sensazione di serenità evocata dalla giada. La pelle del viso levigata e perfezionata, gli occhi valorizzati da delicate sfumature di verde e caldi toni pesca-rosati, create appositamente nel backstage e ulteriormente impreziosite da riflessi iridescenti color champagne. Un delicato tocco di rosa ha velato invece le labbra, conferendo un aspetto naturale e idratato.