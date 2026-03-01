Mina canta un inedito dedicato a Giorgio Armani alla prima sfilata senza il maestro

La scena è quella di via Borgonuovo 21, indirizzo simbolo delle sfilate Armani. In passerella debutta la prima linea prêt-à-porter donna interamente disegnata da Silvana Armani, nipote e collaboratrice storica dello stilista, oggi alla guida creativa dopo la perdita del fondatore lo scorso settembre. È il suo esordio ufficiale e la scelta musicale trasforma il défilé in un momento di intensa suggestione.