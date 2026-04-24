Macfrut 2026 chiude con il +12% di buyer esteri: nel 2027 accordo strategico con Growtech
Macfrut 2026 chiude con una crescita del 12% di buyer e visitatori esteri. Annunciato l'accordo con Informa-Growtech sul pre-harvest. Appuntamento al 2027 dal 20 al 22 aprile
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Tre giorni, 1.400 espositori, una crescita del 12% di buyer e visitatori esteri. Macfrut 2026 archivia la sua 43esima edizione con numeri che spingono la fiera riminese dell'ortofrutta un passo più in là sulla scena internazionale. E con una notizia che apre già la porta al 2027: l'accordo in dirittura d'arrivo con Informa, colosso mondiale delle fiere, per una partnership strategica con Growtech, la manifestazione leader globale nel pre-raccolta.
Il bilancio: il focus estero funziona
Il dato più significativo del consuntivo è la crescita a doppia cifra delle presenze internazionali, oltre l'80% dei buyer accreditati arrivati da altrettanti Paesi. Un risultato costruito in sinergia con Agenzia ICE, che ha portato a Rimini delegazioni da ogni continente, e con il contributo di AICS sul fronte della cooperazione. Tre giorni intensi anche sul piano dei contenuti: dal convegno inaugurale "L'ortofrutta, tra competitività e geopolitica" — con quattro Ministri stranieri al taglio del nastro accanto a Francesco Lollobrigida — ai focus su mango e avocado, dai workshop su intelligenza artificiale, robotica e droni al consuntivo sul pomodoro da mensa, fino agli spazi dedicati al biologico e alle piante officinali.
Tra le novità annunciate durante la fiera anche l'Osservatorio Ortofrutticolo Macfrut-Nomisma, nuovo strumento di analisi strutturale del settore. Di rilievo la presenza della grande distribuzione organizzata italiana, che il prossimo anno è attesa con una partecipazione ancora più ampia.
Verso il 2027: layout ripensato e partnership globale
"Siamo entusiasti della risposta dei visitatori e della crescente vocazione internazionale della fiera", ha dichiarato Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera, organizzatrice di Macfrut 2026. "Per l'anno prossimo abbiamo già presentato molte novità, a partire da un nuovo layout che renderà la manifestazione più fruibile per visitatori e buyer, e più efficace per gli espositori stessi". Ma l'annuncio destinato a pesare di più sul medio periodo è un altro: "Siamo alle battute finali per la sigla di un accordo strategico per la valorizzazione del settore pre-harvest con l'organizzatore fieristico Informa e la sua manifestazione Growtech, leader mondiale nel settore del pre-raccolta".
Informa è uno dei principali operatori fieristici globali, Growtech la sua punta di diamante nel comparto delle tecnologie agricole pre-raccolta. Un'alleanza che se confermata — come le parole di Neri lasciano intendere — aprirebbe a Macfrut un canale diretto sui mercati dove il pre-harvest è segmento trainante: Medio Oriente, Turchia, Asia Centrale.
L'appuntamento con la 44esima edizione è fissato dal 20 al 22 aprile 2027, sempre al Rimini Expo Centre.