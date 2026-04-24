Macfrut 2026 chiude con il +12% di buyer esteri: nel 2027 accordo strategico con Growtech

"Siamo entusiasti della risposta dei visitatori e della crescente vocazione internazionale della fiera", ha dichiarato Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera, organizzatrice di Macfrut 2026. "Per l'anno prossimo abbiamo già presentato molte novità, a partire da un nuovo layout che renderà la manifestazione più fruibile per visitatori e buyer, e più efficace per gli espositori stessi". Ma l'annuncio destinato a pesare di più sul medio periodo è un altro: "Siamo alle battute finali per la sigla di un accordo strategico per la valorizzazione del settore pre-harvest con l'organizzatore fieristico Informa e la sua manifestazione Growtech, leader mondiale nel settore del pre-raccolta".