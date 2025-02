Dua Lipa bella da impazzire: è lei la fashion icon del momento

La cantautrice 29enne, il cui nome in albanese significa “amore”, è la protagonista di una nuova campagna all’insegna della libertà di movimento, dell’espressione di sé, di un’energia irresistibile. È potente ma anche giocosa e, soprattutto gioiosa. “Ho sentito una forte assonanza con me stessa”, ha rivelato la stessa Dua Lipa, amica di Chanel e ora volto della nuova Chanel 25, ruolo che sembra fatto su misura per lei. Erede delle borse emblematiche della maison, il design di questo nuovo modello ne rivisita i codici - pelle trapuntata, catena intrecciata, tasche multiple - con un approccio audace e funzionale. Disponibile in tre misure, risponde alle esigenze della quotidianità e al bisogno di praticità di una donna sempre in movimento. “Impazzisco per questa borsa – ha svelato la stessa Dua Lipa -, è perfetta per me. Ha queste fantastiche tasche per tutte le mie cose preferite: c'è un posto per i miei libri, un posto per i miei occhiali da sole, forse un taccuino o due... è semplicemente la borsa perfetta per tutti i giorni”.