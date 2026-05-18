"Il suo nome è?", "Trump. Donald Trump". A poche ore dall'annuncio dell'apertura dei casting per il prossimo film di James Bond, la Casa Bianca ha diffuso sui social un'immagine generata dall'IA del presidente raffigurato come 007 in un finto poster cinematografico, con la scritta "Make America Great Again" sovrapposta.
La ricerca dello 007
La foto è stata pubblicata su X dall'account ufficiale della Casa Bianca. Trump è in completo, posa con le braccia incrociate e tiene in mano una pistola con silenziatore. L'utilizzo del logo ufficiale del film, però, è finito nel mirino dell'ufficio legale della casa di produzione, che per il momento non si pronuncia su una possibile diffida legale.
Una passione ricorrente
Non è la prima volta che Donald Trump condivide foto generate dall'IA sui social media, tra i precedenti quelle da Papa e in una posa simile a quella di Cristo mentre guarisce un malato. Memorabile anche l'immagine che ritraeva il tycoon vestito da Mandaloriano, con accanto Baby Yoda.
Che la "caccia" abbia inizio
Con un comunicato diffuso sui social, la casa di produzione ha chiarito che la ricerca per il prossimo James Bond è un processo "intenso e riservato" e non lascia spazio a eventuali rumor. Dopo l'addio di Daniel Craig, tra i nomi più quotati compaiono Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba e anche Harris Dickinson e Tom Holland. La casa di produzione ha incaricato la direttrice del casting Nina Gold (“Il Trono di Spade”, “Il risveglio della Forza”, “The Crown”) per guidare il processo di selezione. Variety ha anche riportato in esclusiva che Tom Francis, noto soprattutto per aver recitato nel revival di “Sunset Boulevard” di Andrew Lloyd Webber, è tra gli attori che hanno fatto il provino per la parte.
Negli scorsi mesi si parlava anche della colonna sonora: dopo la premiata agli Oscar 2022 "No Time To Die" di Billie Eilish, si vocifera una possibile partecipazione della cantante britannica Raye.