Con un comunicato diffuso sui social, la casa di produzione ha chiarito che la ricerca per il prossimo James Bond è un processo "intenso e riservato" e non lascia spazio a eventuali rumor. Dopo l'addio di Daniel Craig, tra i nomi più quotati compaiono Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba e anche Harris Dickinson e Tom Holland. La casa di produzione ha incaricato la direttrice del casting Nina Gold (“Il Trono di Spade”, “Il risveglio della Forza”, “The Crown”) per guidare il processo di selezione. Variety ha anche riportato in esclusiva che Tom Francis, noto soprattutto per aver recitato nel revival di “Sunset Boulevard” di Andrew Lloyd Webber, è tra gli attori che hanno fatto il provino per la parte.