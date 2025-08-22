James Bond, Pierce Brosnan non direbbe di no a Denis Villeneuve

L'ex interprete dell'agente 007 ha parlato della possibilità di essere coinvolto nel nuovo film della saga: "Sarebbe divertente"
Mentre il nuovo film dedicato a James Bond continua a restare tra incertezze e nebbie, Pierce Brosnan è tornato a parlarne. L'attore cheha legato il suo volto all’agente segreto più famoso del cinema per quasi un decennio ha confessato che sarebbe pronto a tornare nel prossimo lungometraggio nel caso il regista Denis Villeneuve lo volesse coinvolgere. "Non credo che nessuno voglia vedere un Bond rugoso e settantaduenne, ma se Villeneuve avesse un asso nella manica, lo guarderei senza esitazione. Perché no? È un grande spettacolo. Potrebbe far ridere un sacco. Calotte calve, protesi... chi lo sa?", ha detto ironicamente l'attore.
Dal 1995 al 2002 Pierce Brosnan aveva interpretato James Bond nei film "Goldeneye", "Il domani non muore mai", "Il mondo non basta" e "La morte può attendere". Nonostante l'ironia, l'attore, intervistato da Radio Times, ha ammesso di essere curioso come chiunque di scoprire chi interpreterà il prossimo ufficiale 007: "Io e mia moglie Keely stiamo seguendo la raffica di aspettative legate a chi sarà il prossimo James Bond. Ci sono così tanti candidati grandiosi lì fuori e sono certo che lo renderanno uno spettacolo meraviglioso".
Pierce Brosnan è impegnato nel press tour di "Il club dei delitti del giovedì" in compagnia di Helen Mirren, che ha le idee ben chiare su come dovrebbe essere il prossimo 007: “Sono molto femminista, ma James Bond deve essere un uomo. Non puoi avere una donna. Semplicemente non funziona. James Bond deve essere James Bond, altrimenti diventa qualcos'altro”. Anche l'attore, noto anche per il suo attivismo e le dichiarazioni femministe, ha spiegato: “Sono un grande sostenitore dei diritti delle donne, ma James Bond deve essere un uomo. Se diventasse una donna, non sarebbe più Bond. Sarebbe un altro personaggio, con un altro tipo di energia”.
Dopo Pierce Brosnan è stato Daniel Craig a vestire gli iconici panni dell’agente 007 fino a No time to die", arrivato al cinema nel 2021. Da allora tante voci e poi solo recentemente l'annuncio del regista e dello sceneggiatore, Denis Villeneuve e Steven Knight.
