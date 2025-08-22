James Bond, Pierce Brosnan non direbbe di no a Denis Villeneuve

Mentre il nuovo film dedicato a James Bond continua a restare tra incertezze e nebbie, Pierce Brosnan è tornato a parlarne. L'attore cheha legato il suo volto all’agente segreto più famoso del cinema per quasi un decennio ha confessato che sarebbe pronto a tornare nel prossimo lungometraggio nel caso il regista Denis Villeneuve lo volesse coinvolgere. "Non credo che nessuno voglia vedere un Bond rugoso e settantaduenne, ma se Villeneuve avesse un asso nella manica, lo guarderei senza esitazione. Perché no? È un grande spettacolo. Potrebbe far ridere un sacco. Calotte calve, protesi... chi lo sa?", ha detto ironicamente l'attore.