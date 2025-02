James Bond cambia "papà": gli storici produttori Brocccoli cedono il franchise

Il passaggio è stato più difficile del previsto e, in alcuni aspetti, traumatico. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal qualche mese fa, infatti, ci sarebbero stati forti contrasti tra Barbara Broccoli e Amazon, tali da bloccare l'uscita del nuovo film. La produttrice avrebbe addirittura definito "idioti" i vertici del colosso americano, in un confronto tra la vecchia Hollywood, che si basava su scommesse audaci (come quella del 2006 di puntare su un allora semisconosciuto Daniel Craig per 'Casino Royale'), e la nuova era dell'intrattenimento dominata dalle aziende della Silicon Valley, che privilegiano dati, algoritmi e servizi di streaming. Jeff Bezos ha investito nel franchise di James Bond fin dal 2022, quando ha sborsato 8,5 miliardi di dollari per acquisire il vasto catalogo di MGM, inclusi i diritti di distribuzione di tutti i film dell'agente 007. Da ora in poi, Amazon avrà il controllo creativo di tutto il franchise, che non si limiterà al nuovo film per il grande schermo, ma includerà anche produzioni destinate al mercato dello streaming.