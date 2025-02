James Bond sotto attacco: da agente segreto a "volto" per un progetto di lusso a Dubai

Tecnicamente, spiega il "Guardian", i ricorsi di Kleindienst sono conosciuti come "azioni di cancellazione basate sul non utilizzo". Secondo le leggi del Regno Unito e dell'Ue, infatti, se un nome è un marchio registrato per determinati beni e servizi ma il proprietario non lo sfrutta commercialmente in queste aree per un periodo di almeno cinque anni, è possibile presentare ricorso per revocare la proprietà del nome. Kleindienst "sta contestando una serie di registrazioni di marchi nel Regno Unito e nell'Unione europea per James Bond", ha affermato Mark Caddle, partner e avvocato specializzato in brevetti della società europea di proprietà intellettuale Withers & Rogers. "La base dei documenti depositati nell'Unione Europea è che James Bond non è stato utilizzato per i beni e i servizi che protegge, e questa è probabilmente la stessa base dei documenti depositati nel Regno Unito".