Addio al chitarrista Vic Flick: suonò l'iconico tema di James Bond

Nato nel Surrey nel 1937, Flick aveva già suonato con il compositore John Barry nei John Barry Seven. Quando nel 1962 Barry fu chiamato a riarrangiare il tema scritto da Monty Norman per "Dr No" (adattato in italiano come "Licenza di uccidere"), il primo film di James Bond, chiamò con sé Flick. Il chitarrista decise di suonare il famoso riff con una chitarra Clifford Essex Paragon Deluxe del 1939 collegata a un amplificatore Fender Vibrolux, per aggiungere un "suono pesante". Per quella sua prova che sarebbe stata utilizzata in decine di film e ascoltata da milioni di persone, gli venne pagato un compenso unico di 6 sterline.