Addio a Monty Norman, autore dell'indimenticabile tema dei film di James Bond

Nato il 4 aprile 1928 a Stepney, East London, figlio d'immigrati ebrei dalla Lettonia, Norman iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica quando, a 16 anni, sua madre gli comprò una chitarra. Negli anni 50 e 60, ha iniziato a scrivere canzoni per Cliff Richard e Tommy Steele, oltre a testi per musical.

Fu Albert R. Broccoli, il produttore di Bond, a chiedere a Norman di comporre la colonna sonora del primo film, "Agente 007 - Licenza d'uccidere" (1962), con Sean Connery, essendo rimasto colpito dal suo curriculum musicale teatrale. "La sua sensualità, il suo mistero, la sua spietatezza è tutto lì in poche note", ha spiegato il compositore in seguito. Il tema è rimasto ricorrente nei film della saga: è stato utilizzato in tutte e 25 le pellicole con protagonista l'agente segreto più famoso del mondo. Tuttavia l'arrangiamento non convinse i produttori, che chiesero a John Barry (che dal 1963 al 1987 comporrà undici colonne sonore dei film di 007) di ritoccarlo. In seguito quest'ultimo ne rivendicò la paternità, ma nel 2001 Norman vinse una causa per diffamazione contro il Sunday Times che attribuiva a Barry la musica: da quel momento nessuno mette più in dubbio che è stato lui a comporre uno dei temi musicali della storia del cinema.

Nella sua carriera Norman ha anche scritto la musica per il film del 1960 "Il mostro di Londra", e anche di "...e la terra prese fuoco" (1961), "Chiamami Bwana" (1963), ma anche della miniserie tv con Ben Kingslay e Patsy Kensit, "Dickens of London" del 1976.