All'asta l'Aston Martin di Sean Connery: l'auto di James Bond stimata 2 milioni di dollari

La macchina è stata messa in vendita dalla famiglia di Connery, per raccogliere fondi da donare in beneficenza.

Il modello, prodotto dalla casa automobilistica inglese fra il 1963 e il 1965, è lo stesso guidato dall'agente 007 in otto film. Come riporta Bloomberg, Connery aveva acquistato l'auto da uno specialista, dopo una lunga ricerca, e l'aveva fatta riverniciare dello stesso colore di quella di Bond. L'auto che andrà all'asta era inizialmente di colore nero, ma è stata verniciata in grigio argento in modo da essere simile a quella guidata nel film. Ha inoltre interni in pelle Connelly rossa.

Chi si aggiudicherà l'Aston Martin otterrà anche un giro con Sir Jackie Stewart, tre volte campione di Formula 1 e amico di lunga data dell'attore.