La produttrice frena su un James Bond donna: "E' un ruolo pensato per un uomo"

Dopo l'addio di Daniel Craig si è aperta la caccia al nuovo James Bond. Chi spera in un agente 007 in gonnella, come è capitato per esempio con il personaggio di Doctor Who, resterà però deluso. La produttrice della saga Barbara Broccoli ha infatti dichiarato a "Hollywood Reporter": "Penso davvero che abbia più senso ideare personaggi per le donne e non far interpretare alle donne dei ruoli che sono stati già di uomini".

Per la produttrice sarebbe quindi opportuno creare nuovi personaggi e universi, che siano pensati appositamente per protagoniste femminili: "Non ci sono abbastanza ruoli davvero grandiosi per le donne. Per me, è importante far si che si facciano film per le donne che parlino delle donne". Nessun problema, invece, per quanto riguarda il colore della pelle del personaggio: "Penso però che dovrebbe essere britannico, perché un britannico può essere di qualsiasi etnia.

La ricerca del nuovo James Bond è ancora agli stadi iniziali. Il protagonista non verrà comunque annunciato prima del 2022, per non oscurare l’addio di Daniel Craig. Il pubblico ha infatti amato moltissimo l'attore e in molti devono ancora digerire la sua uscita di scena dalla saga.

