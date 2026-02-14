Walk of Fame, ecco quanti sono gli italiani e come si conquista una stella

Ottenere una stella non è automatico e non dipende solo dalla popolarità. Sono gli stessi artisti, o chi li rappresenta, a dover presentare domanda, durante una finestra annuale tra aprile e maggio. È prevista una tassa di iscrizione di 275 dollari. La candidatura deve includere biografia, risultati professionali, contributi alla comunità e una dichiarazione firmata che garantisca la presenza alla cerimonia. Servono almeno cinque anni di carriera nella categoria prescelta e traguardi di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. Per le stelle postume devono trascorrere almeno due anni dalla morte.