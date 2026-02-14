Walk of Fame, ecco quanti sono gli italiani e come si conquista una stella
Con l'ingresso di Franco Nero, ultimo nome inciso sul celebre marciapiede, salgono a diciassette gli italiani premiati, destinati a diventare 18 nel 2026
© Istockphoto
Diciassette nomi già incisi nel marmo rosa di Hollywood Boulevard, presto diciotto: la presenza italiana sulla Walk of Fame è una storia di talento, perseveranza e riconoscimento internazionale che continua ad arricchirsi anno dopo anno. Con la recente assegnazione della stella a Franco Nero, l'Italia rafforza la propria presenza sulla passeggiata simbolo dello spettacolo mondiale a Los Angeles. Nel corso del 2026, infatti, è prevista anche la stella postuma per Carlo Rambaldi, maestro degli effetti speciali e tre volte premio Oscar: sarà lui a portare il totale a 18 italiani celebrati sul marciapiede più famoso del mondo.
I 17 italiani già premiati
La presenza italiana sulla Walk of Fame attraversa cinema e musica, con una forte concentrazione di riconoscimenti nel 1960, anno di istituzione del percorso da parte della Hollywood Chamber of Commerce. Appartengono al mondo del cinema i nomi di Anna Magnani (1960), Rodolfo Valentino (1960), Sophia Loren (1994), Bernardo Bertolucci (2008), Gina Lollobrigida (2018), Giancarlo Giannini (2023) e Franco Nero (2026). Dall'ambito della musica e registrazione arrivano quelli di Enrico Caruso (1960), Beniamino Gigli (1960), Renata Tebaldi (1960), Licia Albanese (1960), Ezio Pinza (1960), Arturo Toscanini (1960), Annunzio Paolo Mantovani (1960), Andrea Bocelli (2010), Ennio Morricone (2016) e Luciano Pavarotti (2022, postuma).
Che cos'è la Walk of Fame?
Istituita nel 1960 e gestita dalla Hollywood Chamber of Commerce per conto della Città di Los Angeles, la Walk of Fame è un monumento permanente dedicato alle personalità che hanno lasciato un segno nell'intrattenimento. Le categorie ufficiali sono sei: Cinema, Televisione, Radio, Registrazione Musicale, Teatro/Live Performance e Intrattenimento Sportivo.
Come si ottiene una stella?
Ottenere una stella non è automatico e non dipende solo dalla popolarità. Sono gli stessi artisti, o chi li rappresenta, a dover presentare domanda, durante una finestra annuale tra aprile e maggio. È prevista una tassa di iscrizione di 275 dollari. La candidatura deve includere biografia, risultati professionali, contributi alla comunità e una dichiarazione firmata che garantisca la presenza alla cerimonia. Servono almeno cinque anni di carriera nella categoria prescelta e traguardi di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. Per le stelle postume devono trascorrere almeno due anni dalla morte.
La selezione e i costi
Ogni anno, a giugno, un comitato esamina centinaia di candidature e ne seleziona tra 24 e 30. L'elenco deve poi ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio e del Board of Public Works della città. Una volta scelto, il candidato deve versare una quota di sponsorizzazione di circa 85mila dollari, destinata alla realizzazione della stella, all'organizzazione della cerimonia e alla manutenzione futura.