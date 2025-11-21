La sua interpretazione di T’Challa, re del Wakanda, non è stata solo un successo cinematografico: è diventata un fenomeno culturale. "Black Panther" ha ridefinito l’idea di rappresentazione sul grande schermo, trasformandosi in un simbolo di identità e orgoglio per molte comunità. Boseman ha costruito un personaggio carismatico e profondo, capace di parlare a un pubblico globale attraverso la dignità e la forza del suo sguardo. Il film, celebrato in tutto il mondo, ha portato la sua figura nell’Olimpo del cinema moderno.