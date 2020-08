Morte di Chadwick Boseman, ultimo tweet da record: è quello con più like della storia

La notizia dell'improvvisa morte dell'attore Chadwick Boseman ha sconvolto tutti, tra fan e colleghi. L'ultimo messaggio pubblicato sul profilo del protagonista di "Black Panther" , in cui la famiglia annuncia la sua scomparsa, è diventato il tweet più apprezzato nella storia del social, Il record è stato ufficializzato dall'account di Twitter, che ha ritwittato il messaggio aggiungendo: "Il tweet con più like di sempre. Un tributo degno di un re".

Il record non fa che confermare l'enorme onda di commozione e affetto procurata dalla morte prematura, un cancro a 43 anni, dell'interprete diventato un'icona del popolo afroamericano, dell'orgoglio nero, ispirazione, come ha ricordato in un messaggio l'ex presidente Barack Obama: "Essere giovane, dotato e nero; usare quel potere per dare a loro eroi a cui guardare; e fare tutto questo essendo malato... che uso straordinario dei suoi giorni".

L'ultimo tweet scritto quando era già grave, pubblicato l'11 agosto, Chadwick Boseman lo aveva dedicato invece a Kamala Harris: da ragazzo aveva frequentato la Howard University (ateneo storicamente frequentato da studenti afroamericani), come la candidata Dem alla vicepresidenza.

