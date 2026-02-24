Una somiglianza molto chiacchierata quella tra Lily Collins e Audrey Hepburn: tanti fan hanno notato i richiami nel look, soprattutto da quando ha avuto il ruolo da protagonista nella serie "Emily in Paris". Una vicinanza che ora la porta a interpretare la diva, scomparsa nel 1993, in un film che ripercorre la realizzazione di uno dei suoi film iconici, "Colazione da Tiffany" (1961). La notizia è stata confermata da Collins stessa con un post su Instagram: "Ci sono voluti quasi dieci anni di lavoro e una vita passata ad ammirare e adorare Audrey per arrivare a condividere questo momento. Dire che sono onorata ed entusiasta non rende minimamente l’idea di come mi sento…", ha scritto l'attrice.