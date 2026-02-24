"Colazione da Tiffany", Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un biopic sul film cult
L'attrice sarà la star hollywoodiana in un film tratto dal romanzo di Sam Wasson, che racconta i retroscena del classico del 1961
© Tgcom24
Una somiglianza molto chiacchierata quella tra Lily Collins e Audrey Hepburn: tanti fan hanno notato i richiami nel look, soprattutto da quando ha avuto il ruolo da protagonista nella serie "Emily in Paris". Una vicinanza che ora la porta a interpretare la diva, scomparsa nel 1993, in un film che ripercorre la realizzazione di uno dei suoi film iconici, "Colazione da Tiffany" (1961). La notizia è stata confermata da Collins stessa con un post su Instagram: "Ci sono voluti quasi dieci anni di lavoro e una vita passata ad ammirare e adorare Audrey per arrivare a condividere questo momento. Dire che sono onorata ed entusiasta non rende minimamente l’idea di come mi sento…", ha scritto l'attrice.
Un titolo, un mito
Tratto dall'omonimo romanzo breve di Truman Capote, "Colazione da Tiffany" narra la storia di Holly Golighlty, una giovane donna affascinante che incontra Paul Varjak (George Peppard), uno scrittore che trasloca nel suo condominio. Holly sogna una vita mondana e agiata, Paul si fa mantenere da una benestante più anziana. Tra i due scocca la scintilla e a fare da sfondo c'è la New York degli anni Sessanta, tra passeggiate all'alba davanti alle vetrine di Tiffany e pomeriggi trascorsi insieme. Holly e Paul si trovano di fronte ai propri desideri e alle proprie paure, alla ricerca di un posto nel mondo.
Cosa si sa del biopic
Il progetto si basa sul bestseller di Sam Wasson "Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il film che crearono la donna moderna", edito in Italia da Rizzoli nel 2021. Secondo Hollywood Reporter, il libro "ripercorre la pre-produzione del film, le problematiche sul set e un'uscita che è diventata un momento spartiacque per il cinema, la moda e la cultura in generale". Inoltre, analizza il rapporto fra Hepburn, Truman Capote, la costumista Edith Head e il regista Blake Edwards. Lily Collins del film è anche co-produttrice con la sua Case Study Films che co-realizza il progetto con Imagine Entertainment. Non è ancora noto il nome del regista del biopic, per il momento solo quello della sceneggiatrice, Alena Smith, creatrice e regista della serie "Dickinson".