G7, da "Felicità" per Meloni a "Love is a long road" per Trump: la playlist di Macron per i leader

Una vera e propria playlist G7: da "Felicità" di Albano e Romina per Giorgia Meloni a "Love is a long road" di Tom Petty per Donald Trump. Emmanuel Macron ha pubblicato sui social spezzoni dei benvenuti ufficiali ai capi di Stato e di governo che partecipano al summit in Francia e per ciascuno ha individuato un brano di sottofondo di un cantante locale.
Le canzoni
Al cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dedicato "Lieblingsmensch" (che significa "persona preferita") di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi ha optato per "Arigato" dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney "J'irai où tu iras" ("Andrò dove andrai tu") di Celine Dion. Nella speciale playlist anche "The world is not enough" dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui Macron ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e "L'inno alla gioia" per i vertici dell'Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.