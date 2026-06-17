G7, da "Felicità" per Meloni a "Love is a long road" per Trump: la playlist di Macron per i leader

Una vera e propria playlist G7: da "Felicità" di Albano e Romina per Giorgia Meloni a "Love is a long road" di Tom Petty per Donald Trump. Emmanuel Macron ha pubblicato sui social spezzoni dei benvenuti ufficiali ai capi di Stato e di governo che partecipano al summit in Francia e per ciascuno ha individuato un brano di sottofondo di un cantante locale.