Hormuz, Trump revoca il blocco navale: riprende la navigazione dopo due mesi | Vance: "Vantaggi economici per Teheran se rispetta i patti"

Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Usa, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno al Burgenstock hotel di Lucerna, in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento - definito da Vance "molto generale" è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito: "La continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa" tra Iran e Usa, sottolineando che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa. Nello Stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio "non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto". Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto.