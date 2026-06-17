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Hormuz, Trump revoca il blocco navale: riprende la navigazione dopo due mesi | Vance: "Vantaggi economici per Teheran se rispetta i patti"
Vance a Fox News: "I vantaggi per l'Iran solo se rinuncia al nucleare e a sostenere terroristi". Memorandum Iran-Usa, venerdì le firme in Svizzera
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Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Usa, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno al Burgenstock hotel di Lucerna, in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento - definito da Vance "molto generale" è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito: "La continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa" tra Iran e Usa, sottolineando che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa. Nello Stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio "non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto". Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto.
L'Iran potrà ottenere "benefici concreti" dall'accordo raggiunto con Washington, a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha affermato in un'intervista a Fox News JD Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa: l'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo Stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a "vantaggi economici e politici" se rispetterà gli impegni assunti. Secondo il vicepresidente, tali benefici dipenderanno soprattutto dalla cessazione del sostegno a gruppi armati considerati terroristici dagli Stati Uniti, su tutti gli Houthi ed Hezbollah. Ma anche dall'abbandono di qualsiasi tentativo di ricostruire un programma per armamenti nucleari. In caso contrario, ha aggiunto, l'Iran non riceverà alcuna concessione.
Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Lo riporta la piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers: "Almeno due superpetroliere appartenenti alla National Iranian Tanker Company (Nitc) hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense trasportando un totale di 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano", ha riferito il sito web. Una terza petroliera "con 1 milione di barili di petrolio" aveva già oltrepassato il confine: "Si tratta delle prime esportazioni di greggio dell'Iran in due mesi". Una diretta conseguenza della revoca del blocco annunciata dal presidente americano Donald Trump e confermata poi dalle autorità di Teheran.