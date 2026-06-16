Giorgia Meloni avvicina Trump al G7 di Evian: "Siamo sempre stati amici" | La replica: "Sono stato abbandonato"

"Siete di nuovo amici?". "Siamo sempre stati amici". Questa la risposta data dalla premier Giorgia Meloni, interrogata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sui suoi rapporti con Donald Trump che, sentendo lo scambio di battute ha replicato con un offeso "Sono stato abbandonato". A quel punto Meloni ha risposto con un immediato "No, non è vero". L'episodio è avvenuto poco prima del pranzo di lavoro al G7 di Evian e mentre l'inquilino della Casa Bianca stava parlando con il cancelliere tedesco Merz.