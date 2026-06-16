Giorgia Meloni avvicina Trump al G7 di Evian: "Siamo sempre stati amici" | La replica: "Sono stato abbandonato"
Il tycoon era impegnato in una conversazione con il cancelliere tedesco Merz, prima del pranzo di lavoro al G7 di Evian. La replica della premier: "No, non è vero"
"Siete di nuovo amici?". "Siamo sempre stati amici". Questa la risposta data dalla premier Giorgia Meloni, interrogata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sui suoi rapporti con Donald Trump che, sentendo lo scambio di battute ha replicato con un offeso "Sono stato abbandonato". A quel punto Meloni ha risposto con un immediato "No, non è vero". L'episodio è avvenuto poco prima del pranzo di lavoro al G7 di Evian e mentre l'inquilino della Casa Bianca stava parlando con il cancelliere tedesco Merz.
Le tensioni degli scorsi mesi
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da tensione e attacchi reciproci, soprattutto dalla parte americana, tra Meloni e Trump. Il presidente statunitense aveva attaccato la premier, assieme a Ue e Nato, per non essersi schierati dalla parte di Washington nella guerra contro l'Iran. Nel caso specifico dell'Italia, Trump era infastidito dal fatto che Palazzo Chigi non avesse concesso agli Stati Uniti la base militare di Sigonella, in Sicilia.