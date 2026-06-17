Meloni: "Rapporto con Trump immutato, abbiamo due caratteri forti"

"Ho trovato immutato il rapporto" con il presidente americano Donald Trump, "nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare. Non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale. Non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del G7 di Evian. "Ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di ciò che va fatto con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino all'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione", ha aggiunto la presidente del Consiglio.