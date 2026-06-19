"Con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: "Non ci sono limiti al mio potere". Intanto sul fronte dei negoziati la Casa Bianca ha annunciato che il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance non si recherà in Svizzera per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con l'Iran. "I piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà stasera" si legge nella nota.