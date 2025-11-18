Caso Epstein, Trump insulta una giornalista: "Silenzio, porcellina!"

Donald Trump ha insultato una giornalista di Bloomberg, che gli ha fatto una domanda sui documenti relativi a Jeffrey Epstein, a bordo dell'Air Force One. L'episodio, avvenuto venerdì scorso, rappresenta il culmine di giorni di tensioni. Nel video diffuso dalla Casa Bianca si vede il presidente statunitense voltarsi verso la reporter di Bloomberg, Catherine Lucey, non visibile nell'inquadratura, dicendole: "Silenzio, silenzio, porcellina!", accompagnando la frase con un gesto del dito rivolto verso di lei. L'espressione "piggy" è talvolta usata come offesa nei confronti delle donne, alludendo a un aspetto poco gradevole o a un comportamento ritenuto molesto.